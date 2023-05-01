وزير التعليم العالي يزور جامعة جنوب الوادي لافتتاح عدد من المنشآت

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته للجامعة لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت، والمشاركة في مؤتمر تعريفي، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رئيس جامعة جنوب الوادي.

محافظ قنا يرحب بوزير التعليم العالي

ورحب محافظ قنا بوزير التعليم العالي على أرض المحافظة، مؤكدا أن جامعة جنوب الوادي شريك أساسي للمحافظة في كافة المشروعات والبرامج التنموية والقومية الشاملة، بهدف خدمة المواطنين، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي والخدمي، انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، كبيت للخبرة، تضم العديد من الإمكانيات والقامات العلمية في شتى المجالات.

افتتاح مبنى بالمدن الجامعية

يذكر أن وزير التعليم العالي سيقوم خلال زيارته لمحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي بافتتاح المبنى السكني (أ) بالمدن الجامعية للطالبات، وزيارة معهد تقنية الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك زيارة مركز عزيمة لمكافحة الإدمان، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الجامعة، والذي سيشهد تقديم وزير التعليم العالي لعرض توضيحي بشأن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

كما سيقدم رئيس جامعة جنوب الوادي عرضا توضيحيا بشأن استراتيجية إقليم جنوب الصعيد في ضوء رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى هامش الزيارة سيتم توقيع بروتوكولات تعاون تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.