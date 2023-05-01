الشركات الناشئة المصرية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في أفريقيا

تحرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع ريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، وتتبنى الدولة، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدة جهود في هذا الإطار، أبرزها إطلاق مشروع «رواد 2030»، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

منح تعليمية وماجستير لدراسة ريادة الأعمال

ويساهم مشروع «رواد 2030» في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030

وقامت وزارة التخطيط أيضًا بإطلاق حملة «المليون ريادي»، التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، فضلًا عن المبادرات التي يقدمها «رواد 2030»، كإنشاء حاضنة أعمال كاملة تهتم بالأساس بالشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، ومبادرة «بنك التوظيف» التي يقيمها المشروع بالتعاون مع «جيميناي أفريقيا»، وجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتي تُنفذها الوزارة من خلال المشروع.

الشركات الناشئة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري

وقال عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي لشركة «رايز أب»، إن الشركات الناشئة تعد حاليًا ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، مؤكداً على أهمية دور الابتكار والتعاون الصحيح بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات التي نواجهها.

تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر

وأضاف أنه على مدار 10 سنوات استطاعت «رايز اب»، أن تجتذب 10 آلاف مستثمر، واستطاعت الشركات الناشئة المصرية أن تجمع حوالي 3.5 مليار دولار في العشر سنوات، مما ساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وشجع الشباب على بدء شركاتهم الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

دعم ريادة الأعمال

من جانبه، قال أشرف مقلد، رئيس القطاع التجاري بشركة «مراكز»، أن هناك اهتمام واضح بريادة الأعمال والابتكار، وهما ركنان أساسيان لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركة، مضيفاً أن دعم ريادة الأعمال جزء أساسي من استراتيجية «مراكز» منذ انطلاق أنشطتها الاستثمارية داخل السوق المحلية.

وتُعد الشركات الناشئة المصرية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في القارة الأفريقية، والتي تستهدفها الصناديق والمؤسسات الاستثمارية العالمية، حيث تمكنت الشركات الناشئة المصرية من جمع أكثر من 700 مليون دولار خلال 2022، ما يجعلها واحدة من أهم القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر، وفقا لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية بين دول إفريقيا، من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة خلال عام 2022، بعدد صفقات بلغ 144 صفقة، تشكل ما نسبته 21% من إجمالي حجم الصفقات في القارة الافريقية البالغة 764 صفقة، وفقا لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.