وزير الاتصالات يلتقي رواد الأعمال ومؤسسي الشركات التكنولوجية الناشئة

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات التكنولوجية الناشئة وذلك ضمن فعاليات «يوم الشركات الناشئة.. تواصل مستمر»، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية - قصر السلطان حسين كامل، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال.

حجم سوق الشركات الناشئة على مستوى العالم يبلغ نحو ٣ تريليون دولار

وفى كلمته، أكد طلعت أن حجم سوق الشركات الناشئة على مستوى العالم يبلغ نحو 3 تريليون دولار، حيث يعد قطاع الشركات الناشئة أحد الركائز الأساسية في كل الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى أو في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، موضحا أن هناك تراجعا على مستوى العالم في استثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة على مدار العامين الأخيرين، مشيرا إلى أنه قد بلغت نسبة تراجع الاستثمارات في هذا القطاع خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 54% على مستوى العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة

وأشار طلعت إلى تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت 70% عن الربع الأول من العام الماضي وهو ما يشكل تحديا لكل عناصر المنظومة سواء شركات ناشئة، وباقي العناصر الداعمة سواء حكومة أو منظمات العمل المدني أو قطاع خاص.

الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة تتراوح بين 3-4 %

وأوضح الوزير أن مصر حققت نموا في الاستثمارات في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 3-4 % خلال عام 2022 مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع في النمو على مستوى الإقليم؛ كما شغلت مصر المركز الأول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة خلال عام 2022 وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة؛ مضيفا أن مصر حققت نمو في الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثاني في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في حجم الصفقات.

واستعرض الدكتور عمرو طعت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة من خلال أربعة محاور وهى المحور الأول: النفاذ إلى القطاع الحكومي من خلال نفاذ تسويقي لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومي، أو تيسير الإجراءات التي تتطلبها الجهات المختلفة؛ موضحا أنه عقب اللقاء السابق مع رواد الاعمال في العام الماضي تم بدء التعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، وهيئة الرقابة المالية لتسهيل الإجراءات للشركات الناشئة، كما يتم التعاون حاليا مع هيئة الاستثمار لتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر، والسماح بتسجيل مقر الشركات الناشئة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»، كما يتم حاليا التعاون مع مصلحة الضرائب لتسهيل إجراءات المعاملات الضريبية.

النفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية

ولفت طلعت إلى أن المحور الثاني يتمثل في النفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل التي تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما سيتم إتاحة «بنك المهارات» من خلال «إيتيدا»، والذي يضم الموارد البشرية التي تلقت التدريب من الوزارة لكي تستطيع الشركات الناشئة التواصل معها.

وأوضح أنه يتم العمل على إنشاء معمل لإبداع التطبيقات الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة يتم من خلاله دعوة مجموعة من الشركات الناشئة لتصميم برامج سيتم الاستعانة بها في مختلف اجراءات العمل الحكومي وعند نجاحها سيتم التعاقد معها، كما سيتم تدريب كوادر الشركات الناشئة على احتياجات جهات الحكومة من تطبيقات وحلول.

النفاذ إلى الأسواق الخارجية

وتابع الوزير أن المحور الثالث يتمثل في النفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال المعارض التي تقام بالخارج لإتاحة الفرصة للشركات لعرض منتجاتها وحلولها، مضيفا أنه سيتم تنظيم محافل تشبيك نوعية يتم من خلالها دعوة الشركات الناشئة والجهات العاملة في كل قطاع لتسهيل نفاذ هذه الشركات لكافة القطاعات، موضحا أن المحور الرابع يتمثل في النفاذ إلى الاستثمارات من خلال التعاون مع البنك المركزي وهيئة الاستثمار لإتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار في هذه الشركات سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية؛ كما تم التعاقد مع شركة «بلج اند بلاى»، لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية - قصر السلطان حسين كامل و500 لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية - الجيزة لتوطين هذه الخبرات في مصر، وتنمية الاستثمارات في الشركات الناشئة، وزيادة أعداد لشركات التي يتم احتضانها في المراكز، وتدريب شباب من مختلف المحافظات على إدارة مراكز إبداع مصر الرقمية.

إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»

وأضاف أنه يتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» لتقديم سلسلة القيمة للشركات الناشئة حيث من المستهدف الوصول إلى 30 مركزا على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم افتتاح 8 مراكز ومن المقرر افتتاح 17 مركزا جديدا في 2023 على أن يتم افتتاح باقي المراكز خلال 2024.

وتضمنت فعاليات اليوم عقد جلسة نقاشية بعنوان «يوم الشركات الناشئة... نحو رؤية مستقبلية لريادة مستدامة»، بمشاركة المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طارق القاضي مؤسس قمة «تكني»، ومؤسس ورئيس شبكة البحر المتوسط للاستثمار الملائكي، وكريمة الحكيم مديرة «بلج اند بلاي»، مصر، وعبد الحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة «رايز أب»، وعز الدين زعزع مدير برنامج 500 مصر.

نجاح قطاع الشركات المصرية التكنولوجية الناشئة

واستعرض المشاركون بالجلسة عناصر نجاح قطاع الشركات المصرية التكنولوجية الناشئة، وسبل تحسين منظومة ريادة الأعمال في مصر واستدامة نمو الشركات المصرية الناشئة.

وأوضح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، أن وفرة رواد الأعمال المبتكرين في مصر تعد من أهم عوامل نجاح قطاع الشركات الناشئة في مصر والذى ينمو للعام الخامس على التوالي، مشيرا إلى برامج ومبادرات الهيئة التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال ودعم سلسة القيمة بهذا القطاع الواعد وتغطية مختلف مراحله، مضيفا أن الهيئة تقوم بالتعاون مع صناديق الاستثمار والمشغلين العالمين في مراكز إبداع مصر الرقمية حيث تستهدف الهيئة من خلال تعاونها مع شركة 500 جلوبال وشركة «بلج اند بلاى»، دعم حوالى 300 شركة تكنولوجية مصرية ناشئة، لافتا إلى أن الهيئة تركز أيضا على تعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة في مجالات تصميم الالكترونيات والبرمجيات المدمجة.

تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

كما أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حرص الهيئة على التواصل المستمر مع مؤسسي الشركات الناشئة، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة وكذلك الجهود الخاصة بتذليل العقبات وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية من خلال تهيئة المناخ التشريعي بما يتواكب مع طبيعة نشاط الشركات الناشئة ومتطلباتها وتطوير القوانين الحالية وتسليط الضوء على القوانين الموجودة لتمكينهم من الاستفادة منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، أو دخول أو خروج الشركاء وتصفية الشركة، كذلك إيجاد آليات مناسبة للتعاملات المالية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية لإيجاد حلول رقمية للتعاملات الضريبية تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة.