4 نصائح لزيادة مبيعات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في رمضان

إذا كنت من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وترغب في زيادة مبيعاتك وأرباحك خلال شهر رمضان، فإليك مجموعة من النصائح التي تساعدك في ذلك وفقا لما قالته شركة «جودادي»، المتخصصة في تمكين رواد الأعمال.

زيادة فرص التسويق في رمضان

وبحسب ما قالته الشركة فإن فرص أصحاب الأعمال ورواد الأعمال تزادا في تسويق منتجاتهم وخدماتهم خلال شهر رمضان مع الزيادة الملحوظة في صناعة الإعلانات، وبالتالي زيادة فرص انتشار العلامة التجارية وتحقيق أهداف المبيعات بها، مؤكدا أن شهر رمضان وقتًا مناسبًا للتركيز على تصميم الإعلانات مع زيادة معدلات مشاهدة العروض التلفزيونية والتي أظهرت النتائج إلى أن 46% من المصريين يقضون أوقاتهم في مشاهدتها، علاوة على تطبيقات الهاتف المحمول التي يزداد معدل تثبيتها على الهواتف واستخدامها على نحو كبير، مما يفتح الفرصة لاستخدام هذه المنصات في عرض إعلاناتك.

4 نصائح لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة بينها إظهار قيم رمضان

يساهم تسليط الضوء في الإعلانات على إظهار قيم رمضان في جذب انتباه العملاء المحتملين إلى العلامة التجارية، ومنها قيم الإخلاص والعمل والتصدق والرحمة والصبر والتواضع والمثابرة.

ابتكار منظور جديد

تتشابه الحملات الإعلانية في شهر رمضان في تناولها للقيم والقصص المرتبطة بالشهر الكريم، لكن التحدي هنا أن تكون الحملة قادرة على تناول هذه القيم والقصص من منظور جديد وفريد من نوعه، وعلى رواد الأعمال أن يبحثوا ويستكشفوا في توجهات السوق وحملات المنافسين وأفضل الممارسات في كل صناعة على حدة.

أهمية السرد القصصي

وأصبح فن السرد القصصي للتواصل مع الجمهور المستهدف شائعًا على نحو متزايد، وهذا ليس مقصورًا على الحملات الإعلانية خلال شهر رمضان وحسب، وفقًا لموقع One Spot، فإن 92% من المستهلكين يرغبون في رؤية الإعلانات على هيئة قصة، وهنا يمثل رمضان الوقت المثالي لسرد القصص في الحملات التسويقية.

قدرة التواصل مع العلامة التجارية

يقاس نجاح الحملة الإعلانية في رمضان من خلال قدرتها على التواصل مع الجمهور المستهدف باستخدام رسائل موجزة ذات مغزى، مما يساعد العلامة التجارية في تكوين علاقات مع عملائها يكون أساسها العاطفة والمشاعر، إذ يساهم هذا الأمر في تصوير العلامة التجارية التي تولي كل الاهتمام بمشاعر عملائها واحتياجاتهم؛ حيث يتفاعل الجمهور المستهدف على نحو أكبر مع الإعلانات التي تترك لديهم هذا الانطباع.