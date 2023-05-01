كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أمس، خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد في رحاب جامعة أسيوط مناقشته توصيات اللجنة الدائمة بشأن تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، والمتضمنة إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان بالجامعات 2023، مراعاة لمصالح الطلاب، وللحفاظ على مستقبلهم الجامعي في هذه الظروف الاستثنائية.

إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان بالجامعات 2023

وفي إطار متابعة والمتضمنة إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان بالجامعات 2023، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أنّ المجلس اتخذ عدد من التوصيات لرفعها للجهات المعنية للبت فيها، واتخاذ القرار المناسب والذي يصب في مصلحة الطلاب، ويهدف في الأساس المحافظة على مستقبلهم.

الطلاب المصريون العائدون من السودان

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان في المدارس 2023، والمتمثلة في إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات، بديوان عام الوزارة، للالتحاق بمنظومة التعليم في مصر.