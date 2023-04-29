«كهرباء الإسكندرية» تعلن فتح باب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات.. التفاصيل الكاملة

أعلن قطاع التدريب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، استمرار تلقي طلبات التقدم للاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا، ومعاهد إعداد الفنيين، في مجالات «هندسة كهرباء قوى- هندسة اتصالات- هندسة ميكانيكا- تجارة وإدارة أعمال- آداب جي أي إس- وحاسبات ومعلومات»، حتى 15 مايو المقبل.

المستندات المطلوبة لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا 2023

وطالبت شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الطلبة الراغبين في الاشتراك ببرنامج التدريب الصيفي، تقديم الأوراق المستندات المطلوبة عند التقديم، كالتالي:

- خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد، موضحا به «اسم الطالب رباعيا، تاريخ وجهة الميلاد، السنة والتخصص، رقم الموبايل واتس آب»

- صورة بطاقة الرقم القومي

رسوم الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي 2023

وحدد القطاع، رسوم الالتحاق لبرنامج التدريب الصيفي، على النحو التالي:

- الطلبة من الجامعات والمعاهد الحكومية 200 جنيه.

- طلبة الجامعات والمعاهد الخاصة 500 جنيه.

مكان تقديم طلبات برنامج التدريب الصيفي

وأوضح المنشور، أن من يرغب في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي، عليه التقدم بالحجز في 97 شارع محرم بك - محطة ترام زين العابدين، للاستعلام والاستفسار على أرقام تليفونات 4946243- 3925672، لافتا إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين بموعد التدريب فيما بعد.