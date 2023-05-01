توجيه مهم من «التعليم» بشأن امتحانات النقل.. الأسئلة لا تحتمل أكثر من إجابة

وجهت المديريات التعليمية، مهمة للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدة الانتهاء من وضع خطة للامتحانات لجميع مدارس الإدارة، والانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس للامتحان وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.

إقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية

وأكدت المديريات التعليمية، انتهاء المدارس من إخطار جميع الطلاب بجداول الامتحان، ومتابعة انتهاء المدارس من تجميع إقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة للمرحلة بالمديرية.

الانتهاء من أعمال الطباعة

كما أكدت الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة الامتحانات لكل مدرسة ومتابعة الانتهاء من أعمال الطباعة وخلافه، وإحضار نسخة من التكليفات للإدارة والفائدة للمرحلة بالمديرية، والانتهاء من تكليفات تشكيل الكنترول وإحضار نسخة من التشكيل للإدارة وإفادة للمرحلة بالمديرية.

وطالبت المديريات التعليمية، بتجميع الإقرارات والانتهاء من الامتحان العملي لمادة العلوم والحاسب الآلي وجميع الامتحانات العملية والمهام الأدائية وإحضار إفادة بذلك للإدارة، والانتهاء من التقييمات العملية للأنشطة التربوية وإحضار إفادة بذلك للإدارة.

الالتزام بكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال

وأضافت المديريات، أن تكون الأسئلة متوازية وصياغتها سليمة لغويا ولا تحتمل أكثر من إجابة واحدة، والالتزام بكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال، والقيام بإعداد امتحانات الدمج للمدارس التي يوجد بها طلاب دمج وتسليمهم لمديري المدارس.