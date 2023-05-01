سعد سمير: مهرجان «الفيمتو أرت» بالإسكندرية يتيح الفرصة لمشاركة أفلام الموبايل

قال الفنان سعد سمير إن مهرجان الفيمتو أرت الدولي الذي نظمه المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية وأكاديمية الفنون يتيح فرصة لمشاركة أصحاب أفلام الموبايل، ويتم تقييمه بعيون ذوي الخبرة في مجال الفن، مضيفًا أنه سعيد بمشاركته في تقديم حفل الافتتاح الذي تم تنظيمه بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، متابعًا أن الدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، مثله الأعلى.

سعد سمير: صديقي قدم لي في الدوم

وأضاف «سمير» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في صغره كان يحب الشعر ويشارك في نشاط المدرسة، ثم استكمل نشاطه الفني في قصور الثقافة، موضحًا أن صديقه قدم له في برنامج الدوم.

وأشار إلى أنه يحب مجال التمثيل سواء للمسرح أو التلفزيون، قائلًا: «بحب التمثيل عمومًا أيًا كانت الفرصة فين، وبطلع كل الطاقة اللي عندي فيه، وكل حاجة ليها تجربة خاصة».

افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الفيمتو أرت

وافتتح المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون مهرجان الفيمتو أرت الدولي في دورته الثانية، أمس الأحد، بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.