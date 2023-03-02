سعد سمير ومحمد بركات مفاجأة الحلقة الجديدة من «كابيتانو مصر»

فاجأ سعد سمير لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني، ومحمد بركات عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق مواهب «كابيتانو مصر»، وزارا لاعبي فريقي علي أبو جريشة، وبوبو.

وبدأت منذ قليل، حلقة جديدة من حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.