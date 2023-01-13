برنامج «الدوم 2» يستعرض تجربة سعد سمير الفائز في مسابقة التمثيل بالنسخة الأولى

حضر سعد سمير، نجم برنامج «الدوم» في موسم 2022، لمساندة أبناء المنصورة في الموسم الثاني من البرنامج، الذي عرضت ثاني حلقاته مساء اليوم.

سعد سمير: جاي أدعم أصحابي

وأكد سمير، خلال لقاء على هامش برنامج «الدوم 2»، أن البرنامج سلط الضوء على موهبته، كما قدمه إلى السوق، متابعا: «أنا جاي من المنوفية للمنصورة عشان أدعم أصحابي اللي بيقدموا، حابب أقول لهم استمتعوا بالتجربة، وأكيد ربنا هايكافئكم».

أكبر برنامج مواهب

برنامج «الدوم» أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على قناة «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة، وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.