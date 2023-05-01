الليلة.. الطاهري يناقش قضايا المحور المجتمعي للحوار الوطني بـ«كلام في السياسة»

يناقش الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسية» في حلقة جديدة الليلة قضايا المحور المجتمعي للحوار الوطني، على قناة إكسترا نيوز، وتتناول الحلقة ما طبيعة عمل لجان التعليم والصحة؟ وقضايا الزيادة السكانية والثقافة والهوية الوطنية وحقوق الإنسان.

الحوار الوطني في كلام في السياسة

ويستضيف برنامج «كلام في السياسية» في حلقة اليوم المهندس خالد عبد العزيز مقرر لجنة المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، والدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، ونجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والكاتب الصحفي ذكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني.