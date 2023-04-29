كارت الخبز الذكي.. وزير التموين: لا زلنا في مرحلة دراسة سعره وتكلفته

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كارت الخبز الذكي لا يزال في مرحلة الدراسة مع الجهات المختصة، من أجل إقراره لغير المستحقين للدعم ممن لا يحصلون على رغيف العيش البلدي والذي يباع على البطاقة التموينية بسعر 5 قروش.

وأشار وزير التموين في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة، إلى أن كارت الخبز الذكي سيكون بسعر تكلفته، وأنه تجري حاليا مرحلة تدقيق تأمين البيانات ضمن مراحل دراسة تطبيق المنظومة الجديدة للخبز.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عدة أشهر دراسة تطبيق منظومة جديدة لتوفير الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية من خلال كارت ذكي يتم الحصول عليه من مكاتب البريد.

سعر كارت الخبز الذكي

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الكارت الخبز الذكي سيتمكن من خلاله المواطن من الحصول على رغيف العيش البلدي المدعم بسعر تكلفته مقارنة بما يحصل عليه الفرد على بطاقة التموين بسعر 5 قروش.

تأمين مخزون القمح لإنتاج رغيف العيش البلدي

وأضاف وزير التموين، أن حجم المخزون الاستراتيجي للقمح حاليا يبلغ 2.6 شهرا ويكفي حتى 5 يوليو 2023، فضلا عن نسب التوريد المحلي حاليا والذي يعد موسم مبشر بعد زيادة معدلات التوريد من الفلاحين لزيادة سعر الاردب إلى 1500 جنيها ، بالاضافة الى استمرار الاستيراد في الموسم المحلي لتأمين المخزون،