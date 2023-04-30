موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين.. 21 يوما من فحص الاستحقاق

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات الأولى بالرعاية فقط، ممن أعطى لهم القرار الوزاري الحق في إضافة أبنائهم على البطاقة، وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

وعن موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين، أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ نتيجة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا تكون خلال 21 يوما من تقديم الطلب إلى مديرية التموين، بعد التأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين، موضحا أنّ تنزيل المواليد يكون خلال 21 يوما من استيفاء الطلب.

شروط إضافة المواليد على التموين

وتشمل شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية على التالي:

- ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

- أن تكون الأسرة المتقدمة من الأسر الأولى بالرعاية.

- أن يكون عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد حتى يتم استكمال البطاقة إلى 4 أفراد.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنّ المديريات تستقبل الطلبات المرسلة لها من مكاتب التموين، بإرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية، والكشوف والمستندات أسبوعيا، كي يتم إرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين.