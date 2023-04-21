أصالة تروج لحفلها في الكويت بصحبة إليسا

روجت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لحفلها الغنائي المقرر له الشهر المقبل بصحبة إليسا.

أصالة: مشتاقة لكم

ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه قائلة: «أوّل حفله برجع فيها حتكون بين أحلى سمّيعه وأرقى جمهور.. مشتاقة قدّ مو مشتاقين.. مشتاقة إلكم ومشتاقه غنّي ورتّبتلكم برنامج مارح تصدقوا حلاوته.. بلاقيكم بالكويت بعد كم يوم حبايبي وأهلي أهل الكويت الغاليين».

أصالة تشيد بمني زكي في مسلسل تحت الوصاية

وفي وقت سابق، أشادت المطربة أصالة، بمسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، الذي جرى عرضه خلال السباق الرمضاني 2023.

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «منى زكي خلقت بس لتبهر.. منى زكي أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق.. الله يحفظك للفنّ ولعيلتك وأحبابك ياعبقريّتنا الغالية».