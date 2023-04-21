الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في الكويت والبحرين
كتب:
حسن رمضان
06:47 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
صلاة عيد الفطر المبارك في أحد مساجد الكويت
أدى الكويتيون والمقيمون في مناطق متفرقة بالبلاد، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات والملاعب، وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، إنّ المساجد امتلأت بآلاف المصلين، رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا.
وفي البحرين، أدى المواطنون والمقيمون، اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر في المصليات والمساجد، وارتفعت تكبيرات عيد الفطر المبارك وسط مشاعر من الفرح، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الوطن» البحرينية.