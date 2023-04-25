بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة تغادر إلى الكويت

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، اليوم الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي على رحلة مصر للطيران رقم 610 والمتوجهة إلى الكويت؛ للمشاركة في البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة، المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال الفترة من 25 أبريل الجاري، وحتى 2 مايو المقبل بمشاركة 8 دول.

وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، فور وصولها بمطار القاهرة الدولي، فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي؛ وذلك للانتهاء من الإجراءات اللازمة لسفرهم، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بنقل متعلقاتهم الشخصية.

توفير كراسي متحركة لنقل ذوي القدرات الخاصة

يأتي ذلك فيما سجل مطار القاهرة الدولي خلال ال 24 ساعة الماضية أعلى نسبة تشغيل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ووجه الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة التيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير كراسي متحركة لنقل ذوي القدرات الخاصة والمعاقين، والعمل على توفير أقصى سبل الراحة والعناية بهم.

وشدد الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، على ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد المطارات المصرية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المسافرين والسائحين على مدار الساعة.