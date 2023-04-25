رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة تغادر إلى الكويت

كتب:

أيمن حمزة
02:02 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
بعثة منتخب السلة للكراسي المتحركة يغادر القاهرة إلى الكويت

بعثة منتخب السلة للكراسي المتحركة يغادر القاهرة إلى الكويت

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، اليوم الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي على رحلة مصر للطيران رقم 610 والمتوجهة إلى الكويت؛ للمشاركة في البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة، المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال الفترة من 25 أبريل الجاري، وحتى 2 مايو المقبل بمشاركة 8 دول.

وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، فور وصولها بمطار القاهرة الدولي، فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي؛ وذلك للانتهاء من الإجراءات اللازمة لسفرهم، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بنقل متعلقاتهم الشخصية.

توفير كراسي متحركة لنقل ذوي القدرات الخاصة

يأتي ذلك فيما سجل مطار القاهرة الدولي خلال ال 24 ساعة الماضية أعلى نسبة تشغيل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ووجه الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة التيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير كراسي متحركة لنقل ذوي القدرات الخاصة والمعاقين، والعمل على توفير أقصى سبل الراحة والعناية بهم.

وشدد الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، على ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد المطارات المصرية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المسافرين والسائحين على مدار الساعة.

 

 

اقرأ المزيد:

وزير الري بجنوب السودان: المشروعات المصرية حققت نقلة نوعية في بلادنا.. و«القاهرة» تساعدنا بعد تخلي المجتمع الدولى عنا

معرض القاهرة الدولى للكتاب يستقبل 35 رحلة جماعية

بنك القاهرة يشارك فى احتفاليات اليوم الدولى للشباب بباقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية

10 أغسطس.. آخر موعد للتقدم لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي

"العلاقات الإنسانية" محور 15 فيلماً فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

بالفيديو.. رامى رضوان: سياسة الإعلام الدولى تجاه "القاهرة" تغيرت إجبارياً

مساعد وزير الخارجية الأسبق: "القاهرة" تحظى بدعم المجتمع الدولى بعد"اكتشافات المتوسط"

القاهرة تشهد زخماً دولياً: مصر تعود للريادة فى "سوق الغاز".. و"النقد الدولى" يختتم سلسلة المراجعات بإشادة كبيرة لتجربة مصر

القائم بأعمال عميد "إعلام القاهرة": نهدف لاختيار الموهوبين.. ونسعى للحصول على "الاعتماد الدولى"

«القاهرة» على طريق «الاعتماد الدولى»: لجان للأخلاقيات والتدريب.. ومرفق متكامل للحيوان على 22 فداناً

«القاهرة الإخبارية»: استقبال المصريين العائدين من السودان بمطار شرق القاهرة (صور)

بدء تطبيق التوقيت الصيفي بمطار القاهرة الجمعة المقبلة

تطورات جديدة في ضبط راكب بحوزته أقراص ترامادول بمطار القاهرة

القبض على راكب بحوزته أقراص ترامادول بمطار القاهرة

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته حشيش وخنجر وقبضة حديدية وطلقة نارية

طوارئ بمطار القاهرة الدولي لاستقبال موسم عمرة رمضان (فيديو)
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.