الجامعات تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الاستعداد المبكر لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الاستعداد التام لها بمختلف الكليات للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس حيث من المقرر أن تجرى الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في الجامعات

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، لـ«الوطن»، أنّ الجامعات بدأت مبكراً الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس، موضحاً أن الامتحانات ستجرى خلال شهري يونيو ويوليو.

وأشار إلى أنّه لا تعديل في مواعيدها، وأن الكليات ستبدا خلال الفترة المقبلة في الكشف عن جداولها المختلفة مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمقرارات الدراسية وما درسه الطلاب خلال التيرم والبدء في المراجعات عبر المنصات التعليمية المختلفة.

امتحانات الفصل الراسي الثاني

وقال الدكتور صديق عيدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ«الوطن»، إنهم بدأوا الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، حيث جرى تأكيد ضرورة وضع أكثر من نموذج للامتحانات، والبدء في إعلان الجداول الخاصة بالامتحانات خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.