جامعة حلوان تستقبل وفدا من شبكة المؤسسات التعليمية الدولية «GUS»

استقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة أوروبا الألمانية University of Europe التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية Global University Systems والتي تضم 33 جامعة دولية، وذلك بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال.

بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير برامج دولية مشتركة بتنسيق وتنظيم من مكتب العلاقات الدولية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع أعضاء الوفد مؤكدا العلاقات الوطيدة بين جامعة حلوان والجامعات الألمانية في المجالات المختلفة، واتساق تلك الجهود الدولية مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير برامج ذات طابع دولي تسهم في تأهيل كوادر تدريسية وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وفق المعايير الدولية.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على نشاط جامعة حلوان وتميزها في تطوير برامج دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات الألمانية، بل والمشاركة في مشروعات ممولة من هيئة التبادل العلمي الألمانية، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة في المنح الممولة من الجهات الألمانية وتميزهم فيما يخص مستوي الإنجاز والتميز في التعلم علي النطاق الدولي.

بدأ برنامج الزيارة يوم الأربعاء باستقبال رئيس الجامعة بمقر رئاسة الجامعة لأعضاء الوفد والذي تضمن بروفيسور موريتس فان رويجين رئيس جامعة أوروبا الألمانية، والسيد جوزيف كورين المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية، والدكتور أوليفر بريل الأستاذ بكلية إدارة الأعمال، وبحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وآخرين.

وجرى التعريف بالجامعتين، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ثم جرى عقد جلسة بين السادة أعضاء هيئة التدريس برئاسة الاستاذ الدكتور ميادة بلال لمناقشة البرامج التخصصية في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والإطلاع علي لائحة الكلية لبحث إمكانية التوافق حول برنامج دولي متميز لطلاب مرحلة البكالوريوس.

دعوة لرئيس جامعة حلوان لزيارة الجامعة الالمانية

وتضمن اليوم الثاني للزيارة جلسات نقاشية بمقر كلية التجارة بالزمالك للتوافق حول آلية تطوير لائحة البرنامج المشترك، بالإضافة إلي بحث أوجه التعاون مع التخصصات الأخرى المناظرة بحضور السادة العمداء الاستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الأستاذ الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الاستاذ الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، وكان في استقبال الوفد الاستاذ الدكتور جمال علي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال

وانتهي اللقاء بتوجيه دعوة لرئيس جامعة حلوان لزيارة الجامعة الالمانية في القريب العاجل.