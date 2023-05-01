نيللي كريم ناعية مصطفى درويش: «كان متفائلا ومبتسما ومحبا للحياة»

نعت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات.

ونشرت نيللي كريم صورة تجمعها بمصطفى درويش، وعلقت عليها: «الله يرحمك يا مصطفي كنت أخ وصديق ودائما متفائل ومبتسم ومحب للحياة ربنا يصبر أهلك ويصبرنا جميعا مع السلامة يا صديقي».

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفي درويش منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 43 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية، وشيع جثمانة من مسجد الحصري بأكتوبر وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني.