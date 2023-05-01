أحمد الطاهري: رسائل السيسي في عيد العمال غير منفصلة عن الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الحوار الوطني الذي ينطلق الأربعاء، يضم 3 محاور؛ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن مناقشة تفاصيل الحوار الوطني ليست منفصلة عن مجموعة من الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال اليوم، خاصة عندما تطرق إلى التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

وأكد «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة»، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أبرز هذه الرسائل كانت التأكيد على أن وحدة المصريين هي سلاحهم في مواجهات أقوى التحديات والتغلب عليها، هذه الرسالة متكررة من الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية.

وأشار الطاهري إلى أنه في حلقة اليوم، يناقش قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، الذي يهتم بخمس قضايا أساسية: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، والأسرة، والثقافة والهوية الوطنية.

مناقشات مهمة حول الحوار الوطني

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة، وهم المهندس خالد عبد العزيز مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والكاتب الصحفي زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، والدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ونجاد البرعي المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.