خالد عبد العزيز: نتمنى وصول الحوار الوطني لتوصيات تناسب الإمكانيات المتاحة

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة سابقا، إن الحوار هدفه الوصول إلى التوصيات المقترحة ومن ثم رفعها لمجلس الأمناء، والذي بدوره يرفعها للقيادة السياسية، لافتا إلى أن المحاور الثلاثة للحوار الوطني بينهم ارتباط وثيق، فلا يمكن أن نتحدث عن قضية التعليم مثلا دون ربطها بالاقتصاد، لأن الأبنية التعليمية وتحسين صورة المدرس بحاجة لدعم اقتصادي.

محاور الحوار الوطني

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن محاور الحوار الوطني الثلاثة خضعوا لدراسة شديدة وكذلك اللجان الفرعية تمت دراستها، وهناك أيضا قضايا فرعية داخل كل محور، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يصل الحوار إلى توصيات معقولة في إطار الامكانيات المتاحة.

لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني

وأشار مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أنه في ظل الإمكانيات المتاحة لا يمكن أن تطلب اللجنة مليون مدرسة ورفع مرتب المدرس لمائة ألف جنيه، ويجب على من يقترح أي اقتراح يراعي المحور الاقتصادي و السياسي والامكانيات المتاحة لتوزيعها على القطاعات بشكل مناسب.