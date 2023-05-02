الجمعة.. انطلاق معرض «ربيع الفنانين» تحت مظلة السفارة الفرنسية

تنطلق فعاليات النسخة السابعة من معرض «ربيع الفنانين» في القاهرة تحت مظلة السفارة الفرنسية، وذلك بداية من الجمعة المقبل.

مشاركة أكثر من 400 عمل فني في المعرض

ويشهد المعرض العالمي مشاركة ما يزيد عن 400 عمل فني متنوع من الفنون التشكيلية واللوحات الفنية و المنحوتات والصور الفوتوغرافية لأكثر من 85 فنانا معاصرا مقيمين في مصر مع نخبة من الفنانين العالميين، في مبادرة لدعم المهمشين والفئات المستضعفة في المجتمع من أطفال الشوارع والسيدات المعيلات والتوعية لقضيتهم وتقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لهم بطرق خيرية.

المعرض من 5 إلى 7 من شهر مايو

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور على مدار ثلاثة أيام متتالية في الفترة من 5 إلى 7 مايو في النادي الدبلوماسي بوسط البلد من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، بمشاركة عشرات الفنانين من أكثر من 16 جنسية مختلفة، منها فرنسا وهولندا وأيرلندا وبولندا وسويسرا وأوكرانيا والصين والهند والعراق ولبنان والسودان ومصر.

ويعود معرض "ربيع الفنانين" هذا العام بدورته السابعة استمرارا لرسالته الفنية والمجتمعية الهادفة لخلق بيئة تواصل مع الفنانين الشباب من المبدعين لعرض أعمالهم أمام الجمهور والخبراء والفنانين العالميين مع خلق شبكة تواصل فنية عالمية بينهم وترجمة إبداعاتهم لدعم ملموس للمجتمع.

وانطلقت فكرة معرض ربيع الفنانين منذ عام 2017 بوضع حجر أساسه على يد سيدتين فرنسيين مقيمين في القاهرة في محاولة منهن لتقديم الشكر للبلد التي استضافتهن ومحاولة مساعدة المجتمع من وجهة نظر فنية وإبداعية بخلق مفهوم المعرض السنوي العالمي للفنون التشكيلية الذي يعود هائده الخيري لصالح جمعيات خيرية تهدف لمساعدة أطفال الشوارع والفئات المحتاجة في المجتمع سواء دعم مادي أو معنوي.

كما يأتي معرض ربيع الفنانين برعاية السفارة الفرنسية في القاهرة بالتزامن مع منظمة ساموسوسيال انترناسيونال الفرنسية في القاهرة، وهي الفرع المصري للمؤسسة الخيرية العالمية التي تتواجد في مختلف الدول الكبرى حول العالم، وتهدف بمكتبها في القاهرة لمساعدة الأطفال والشباب المهمشين في الشوارع ومتابعة حياتهم اليومية وتقديم المساعدات والخدمات الصحية والنفسية والتعليمية لهم بشكل خيري واحترافي.