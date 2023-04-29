«الزراعة»: انطلاق معرض زهور الربيع بعد أسبوعين

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه يجري الاستعداد على قدم وساق لانطلاق معرض زهور الربيع في نسخته رقم 90، والذي تم تحديد موعده السبت بعد المقبل في الثالث عشر من مايو المقبل، والذي سوف يتم تنظيمه في المتحف الزراعي بمنطقة الدقي بجوار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد عزوز، لـ«الوطن»، أن المعرض الذي يُقام تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سوف يحمل هذا العام شعار 100 مليون شجرة، حيث سيتم توفير شتلات لزراعة الأشجار الخشبية وأشجار الزينة والتي تنتج ثمارا من الفاكهة، وسوف تكون هذه الشتلات بسعر التكلفة.

معرض زهور الربيع هو الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط

ولفت إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط من بين المعارض المخصصة لبيع الزهور ونباتات الزينة واللاند سكيب وما يتعلق بها من منتجات للزراعة، لافتا إلى ان المعرض الذي يقام للعام التسعون.

وأشار إلى أن المعرض يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب كما يتم عرض أنظمة الري الحديث الخاصة باللاند سكيب ومستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.

إقامة معرض للسلع الغذائية على مساحة 600 متر ضمن مبادرة خير مزارعنا

من جانبها أعلنت وزارة الزراعة إقامة معرض للسلع الغذائية على مساحة 600 متر ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا باسعار تنافسية سوف ينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.