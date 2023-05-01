موعد افتتاح معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي.. التذكرة بـ10 جنيهات

أيام قليلة وتفتتح وزارة الزراعة النسخة الـ90 من معرض الزهور السنوي 2023، والذى من المقرر افتتاحه يوم 13 مايو الجاري، حيث يرفع المعرض هذا العام شعار 100 مليون شجرة، ويضم عددا كبيرا من جميع أنواع الزهور النادرة والشتلات المختلفة لكل أنواع الاشجار، حيث سيقام هذا العام داخل المتحف الزراعي بحى الدقي بدلا من حديقة الأورمان الذي كان يعقد فيها سنويا.

أسعار تذاكر معرض الزهور

ومع اقتراب موعد المعرض السنوي لزهور الربيع، وفي ظل حرص واهتمام شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية على الحضور السنوي للمعرض، ترصد بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار تذاكر معرض زهور الربيع 2023، وموعد ومكان انطلاقه.

- ينطلق معرض زهور الربيع يوم 13 مايو الجاري.

- ينطلق المعرض في نسختة الـ90 بالمتحف الزراعي بالدقي، 1 شارع نادي الصيد.

- سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد.

- المعرض يستمر لمدة 30 يوما حيث ينتهي في 13 يونيو المقبل.

- أسعار النباتات المعروضة في المعرض تبدأ من 5 جنيهات، وفقا لنوعية النباتات.

ويوفر معرض زهور الربيع كل أنواع شتلات الأشجار بسعر التكلفة، كما يوفر أيضا لمحبي الزراعة جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنصات لبيع السلع الغذائية، ومازال باب تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بالمعرض مفتوحا من جانب وزارة الزراعة حتى الآن.