عمال مصر بناة «الجمهورية الجديدة».. زيادة غير مسبوقة في الأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية (ملف خاص)

هم بناة الأوطان وباعثو الأمل، وصانعو المستقبل للأجيال القادمة، وركيزة صلبة للمجتمع، وسبيله الرئيسى للبقاء والاستمرار والقوة، هكذا وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى عمال مصر وسواعدها فى احتفالية عيد العمال العام الماضى.

لتشهد أوضاعهم فى عهد الجمهورية الجديدة طفرة غير مسبوقة، من زيادة فى الأجور ورفع حدها الأدنى، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع بمن فيهم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل، والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير الملايين من فرص العمل اللائقة، مع تكثيف برامج التدريب للارتقاء بمهارات العمال.

ومن العام الماضى إلى الحالى تواصلت مبادرات الرئيس وقراراته لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة فرص العمل، ودعم حقوق القادرين باختلاف وذوى الهمم فى العمل، والمساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل، إلى طرح مشروع قانون العمل للحوار بين الأطراف المعنية كافة، من أجل تشريع يراعى حقوق العمال، ويدعم بيئة الاستثمار.