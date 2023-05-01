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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. عمال مصر بُناة «الجمهورية الجديدة»

كتب:

أحمد شوقي
08:21 م | الإثنين 01 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- الرئيس يحتفي بعيدهم ويكرم المتميزين 

- «السيسي» ينـتصر للعمال بـ10 قرارات للدعم والتمكين 

- «الشرقية للسكر» أحدث مصنع في الشرق الأوسط 

- «خير الصالحية» يعم على المصريين

- الشركة تستهدف إنتاج 274 ألف طن سكر و106 آلاف طن علف حيواني.. و«زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر

- صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة و1000 جنيه إعانة عاجلة فور تدشينه.. ووثيقة جديدة من «أمان»

- إطلاق المنصة الوطنية لـ«سوق العمل».. وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات دمج وتشغيل النساء وتنمية مهاراتهن 

- الرئيس: التاريخ سيسجل دوركم بحروف من نور.. وبناء الوطن والمستقبل غير ممكن دون سواعد عماله ووعيهم السليم ومهاراتهم.. ومهما حدث فى العالم من أزمات ومشكلات فلن تؤثر علينا 

- وزير القوى العاملة: توجيهات برعاية ذوى الهمم وتدريب الشباب ورئيس «عمال مصر»: نحلم بمعاش يساوى آخر أجر حصل عليه الموظف 

- توجيه رئاسي.. أولوية لتأمين عودة المصريين من السودان 

- «مدبولي»: توفير كل الخدمات على المعابر البرية بين البلدين.. ونتطلع لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها 

- «التعاون الدولي»: تسهيلات لجذب الاستثمارات اليابانية

- 3 أحزاب تطرح رؤيتها للمحور المجتمعي.. التعليم والصحة على رأس الأولويات

- «المشاط»: زيادة مجالات التعاون وآليات ميسرة لشركات القطاع الخاص

- «الوفد»: نركز على قضية التعليم.. وهناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي ويجب زيادة عدد المدارس لحل أزمة التكدس 

- «التجمع»: انتهينا من إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للوعي.. ونحتاج إلى تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها وتحديثها 

- «المصريين الأحرار»: الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب وأساسها الثقافة والإعلام والتعليم.. والعلم والصحة ضرورة لخلق مواطن صالح وإعداد جيل واعٍ 

الصفحة الثانية

- افتتاح «الشرقية للسكر» أحدث مصنع للإنتاج في الشرق الأوسط 

- «خير الصالحية» يعم على المصريين بـ«420 فدانا.. و30 ألف مزارع» 

- «الصالحية الجديدة»: 353 مصنعا باستثمارات 583٫5 مليون جنيه

- تستهدف إنتاج 274 ألف طن سكر أبيض و105 آلاف طن مولاس و106 آلاف طن علف حيواني و315 ألف طن سكر مكرر 

- «زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر 

- ملوحة الأرض سر نجاحهم.. مزارعو الحسينية يحتفلون بـ30 طنا للفدان 

- رحلة «جمال» مع رزق الصالحية بدأت بـ«تجهيز المستشفيات»

الصفحة الثالثة

- المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل.. وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. وزيادة غير مسبوقة في الأجور 

- عمال مصر بُناة «الجمهورية الجديدة»

- الرئيس يحتفي بعاملات وعمال مصر الأوفياء في عيدهم من «الصالحية الجديدة» 

- «السيسي»: «طول ما الشعب متماسك هنعدّي أي تحدّي» 

الصفحة الرابعة

- «السيسي» يستعرض مشروعات مبادرة «ابدأ»: نتمنى وصول نسبة المنتج المحلي إلى 100% 

- الرئيس لمدير مصنع: سأدعمك ومستعد لمساندتك.. ويمازح أحد العاملين في مصنع شيكولاتة: «يعني مش هدوق إلا لما أجيلك يا محمد؟»

- «فيوتك» يتبرع بـ1500 كشاف ذكي للمبادرة الرئاسية وألف وحدة إضاءة خاصة للمدارس بالمنوفية.. وتوفير 320 فرصة عمل 

- «تكس نور» يُهدي 5000 طقم ملابس بمليون جنيه لأطفال قرى «حياة كريمة» 

- خبراء: حققت نجاحات غير مسبوقة في توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد

- رواد أعمال: الشركات الناشئة جمعت 3.5 مليار دولار في 10 سنوات ومن أهم وجهات الاستثمار أفريقيا

- المبادرة عززت دور القطاع الخاص ودعمت الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة 

- «شرارة»: الابتكار والتعاون مهم بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات 

- رئيس «عمال مصر»: نحلم بمعاش يساوي آخر أجر حصل عليه الموظف لمواجهة أعباء المعيشة 

- «جبران»: المؤامرات لن تنال من بلدنا.. والرد الوحيد على التحديات هو الترابط والعمل والإصرار على البناء.. ونعاهدكم بأن نكون على قلب رجل واحد

الصفحة الخامسة 

- «شحاتة»: «الجمهورية الجديدة» لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير وتوجيهات رئاسية برعاية ذوي الهمم وتدريب الشباب 

- وزير القوى العاملة: نقدم كافة أوجه الدعم للشركات المتعثّرة ونُنسق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف في المحافظات

- صندوق إعانات الطوارئ للعمال أسهم بـ2.2 مليار جنيه للوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة 

- «نواب»: إنشاء صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة خطوة جيدة لتخفيف الأعباء

- «القومي للمرأة»: قرار الرئيس بالمساواة بين الجنسين في العمل انتصار جديد

- «محمد»: الرئيس أنهى مخاوف العمال تجاه عدم وجود تأمين لحمايتهم

- «التمامي»: القرارات طوق نجاة.. و«منصور»: قانون العمل ينصف العمال

- «جاد الكريم»: استراتيجية حقوق الإنسان تنص على مساواة النساء والرجال في المزايا والأجور.. و«بسيوني»: اهتمام بحماية العمال ورعايتهم

- «القومي للإعاقة»: الرئيس يولي اهتماما خاصا لذوي الهمم.. وحل مشكلاتهم على رأس أولوياته

- «إيمان»: «القوى العاملة» دشنت أول ملتقى توظيفي.. ونسعى لتذليل جميع العقبات.. ومطالب بتخصيص مساحات داخل جهات العمل مؤهلة لسير أصحاب الإعاقة 

الصفحة السادسة

- 3 أحزاب تطرح رؤيتها للمحور المجتمعي.. التعليم والصحة على رأس الأولويات

- دعوة الرئيس السيسي للحوار حققت تماسك الجبهة الداخلية.. وانتقلت بالديمقراطية إلى الممارسة المباشرة

الصفحة السابعة

- مساعد رئيس «الوفد»:

- الحزب يضع قضية التعليم على رأس رؤيته لقضايا المحور المجتمعي وهناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي يجب حلها

- يجب زيادة عدد المدارس والفصول لحل أزمة التكدس و«مش معقول يبقى عندنا فصل فيه 80 أو 90 تلميذ.. هيتعلموا إزاى؟»

- ندعو لتأهيل وإعداد المعلمين بشكل تخصصي وليس بصورة عامة من الوزارة.. ونطالب بإعطاء رخصة مزاولة مهنة التعليم لخريجي كليات التربية

- أمينة المرأة بـ«المصريين الأحرار»:

- نطالب بتكوين هيئة بها علماء اجتماع وعلماء نفس وخبراء في التعليم والصحة تتبع الرئيس مباشرة

- الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب.. وأساسها الثقافة والإعلام والتعليم

- العلم لبنة الأساس مع الصحة لتكوين مواطن صالح للمجتمع والوطن وإعداد جيل واعٍ

- الأمين العام المساعد لـ«التجمع»:

- انتهينا من إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للوعي وحريصون على المشاركة بفاعلية في قضايا التعليم والصحة

- نطالب بضرورة تطوير المناهج التعليمية وتحديثها.. ولا بد من إعادة الأنشطة المدرسية حتى تصبح المدرسة جاذبة للطلبة

- يجب تعميم نظام التأمين الصحي الشامل دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية غير الاشتراك الشهري

الصفحة الثامنة

- «أفشة» يفرض شروطه للاستمرار مع الأهلي.. وتقرير طبي شامل عن موقف المصابين

- الرحلة كاملة العدد.. الزمالك يبدأ حلم السوبر.. محاولات لتعطيل «كهربا».. و«أوسوريو» يرحب برحيل «سامسون»

- معارك ضد الهبوط.. رضا شحاتة يظهر لأول مرة مع «المحلة» ضد سموحة 

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