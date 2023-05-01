اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. عمال مصر بُناة «الجمهورية الجديدة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- الرئيس يحتفي بعيدهم ويكرم المتميزين

- «السيسي» ينـتصر للعمال بـ10 قرارات للدعم والتمكين

- «الشرقية للسكر» أحدث مصنع في الشرق الأوسط

- «خير الصالحية» يعم على المصريين

- الشركة تستهدف إنتاج 274 ألف طن سكر و106 آلاف طن علف حيواني.. و«زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر

- صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة و1000 جنيه إعانة عاجلة فور تدشينه.. ووثيقة جديدة من «أمان»

- إطلاق المنصة الوطنية لـ«سوق العمل».. وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات دمج وتشغيل النساء وتنمية مهاراتهن

- الرئيس: التاريخ سيسجل دوركم بحروف من نور.. وبناء الوطن والمستقبل غير ممكن دون سواعد عماله ووعيهم السليم ومهاراتهم.. ومهما حدث فى العالم من أزمات ومشكلات فلن تؤثر علينا

- وزير القوى العاملة: توجيهات برعاية ذوى الهمم وتدريب الشباب ورئيس «عمال مصر»: نحلم بمعاش يساوى آخر أجر حصل عليه الموظف

- توجيه رئاسي.. أولوية لتأمين عودة المصريين من السودان

- «مدبولي»: توفير كل الخدمات على المعابر البرية بين البلدين.. ونتطلع لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها

- «التعاون الدولي»: تسهيلات لجذب الاستثمارات اليابانية

- 3 أحزاب تطرح رؤيتها للمحور المجتمعي.. التعليم والصحة على رأس الأولويات

- «المشاط»: زيادة مجالات التعاون وآليات ميسرة لشركات القطاع الخاص

- «الوفد»: نركز على قضية التعليم.. وهناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي ويجب زيادة عدد المدارس لحل أزمة التكدس

- «التجمع»: انتهينا من إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للوعي.. ونحتاج إلى تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها وتحديثها

- «المصريين الأحرار»: الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب وأساسها الثقافة والإعلام والتعليم.. والعلم والصحة ضرورة لخلق مواطن صالح وإعداد جيل واعٍ

الصفحة الثانية

- افتتاح «الشرقية للسكر» أحدث مصنع للإنتاج في الشرق الأوسط

- «خير الصالحية» يعم على المصريين بـ«420 فدانا.. و30 ألف مزارع»

- «الصالحية الجديدة»: 353 مصنعا باستثمارات 583٫5 مليون جنيه

- تستهدف إنتاج 274 ألف طن سكر أبيض و105 آلاف طن مولاس و106 آلاف طن علف حيواني و315 ألف طن سكر مكرر

- «زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر

- ملوحة الأرض سر نجاحهم.. مزارعو الحسينية يحتفلون بـ30 طنا للفدان

- رحلة «جمال» مع رزق الصالحية بدأت بـ«تجهيز المستشفيات»

الصفحة الثالثة

- المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل.. وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. وزيادة غير مسبوقة في الأجور

- عمال مصر بُناة «الجمهورية الجديدة»

- الرئيس يحتفي بعاملات وعمال مصر الأوفياء في عيدهم من «الصالحية الجديدة»

- «السيسي»: «طول ما الشعب متماسك هنعدّي أي تحدّي»

الصفحة الرابعة

- «السيسي» يستعرض مشروعات مبادرة «ابدأ»: نتمنى وصول نسبة المنتج المحلي إلى 100%

- الرئيس لمدير مصنع: سأدعمك ومستعد لمساندتك.. ويمازح أحد العاملين في مصنع شيكولاتة: «يعني مش هدوق إلا لما أجيلك يا محمد؟»

- «فيوتك» يتبرع بـ1500 كشاف ذكي للمبادرة الرئاسية وألف وحدة إضاءة خاصة للمدارس بالمنوفية.. وتوفير 320 فرصة عمل

- «تكس نور» يُهدي 5000 طقم ملابس بمليون جنيه لأطفال قرى «حياة كريمة»

- خبراء: حققت نجاحات غير مسبوقة في توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد

- رواد أعمال: الشركات الناشئة جمعت 3.5 مليار دولار في 10 سنوات ومن أهم وجهات الاستثمار أفريقيا

- المبادرة عززت دور القطاع الخاص ودعمت الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة

- «شرارة»: الابتكار والتعاون مهم بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات

- رئيس «عمال مصر»: نحلم بمعاش يساوي آخر أجر حصل عليه الموظف لمواجهة أعباء المعيشة

- «جبران»: المؤامرات لن تنال من بلدنا.. والرد الوحيد على التحديات هو الترابط والعمل والإصرار على البناء.. ونعاهدكم بأن نكون على قلب رجل واحد

الصفحة الخامسة

- «شحاتة»: «الجمهورية الجديدة» لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير وتوجيهات رئاسية برعاية ذوي الهمم وتدريب الشباب

- وزير القوى العاملة: نقدم كافة أوجه الدعم للشركات المتعثّرة ونُنسق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف في المحافظات

- صندوق إعانات الطوارئ للعمال أسهم بـ2.2 مليار جنيه للوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة

- «نواب»: إنشاء صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة خطوة جيدة لتخفيف الأعباء

- «القومي للمرأة»: قرار الرئيس بالمساواة بين الجنسين في العمل انتصار جديد

- «محمد»: الرئيس أنهى مخاوف العمال تجاه عدم وجود تأمين لحمايتهم

- «التمامي»: القرارات طوق نجاة.. و«منصور»: قانون العمل ينصف العمال

- «جاد الكريم»: استراتيجية حقوق الإنسان تنص على مساواة النساء والرجال في المزايا والأجور.. و«بسيوني»: اهتمام بحماية العمال ورعايتهم

- «القومي للإعاقة»: الرئيس يولي اهتماما خاصا لذوي الهمم.. وحل مشكلاتهم على رأس أولوياته

- «إيمان»: «القوى العاملة» دشنت أول ملتقى توظيفي.. ونسعى لتذليل جميع العقبات.. ومطالب بتخصيص مساحات داخل جهات العمل مؤهلة لسير أصحاب الإعاقة

الصفحة السادسة

- 3 أحزاب تطرح رؤيتها للمحور المجتمعي.. التعليم والصحة على رأس الأولويات

- دعوة الرئيس السيسي للحوار حققت تماسك الجبهة الداخلية.. وانتقلت بالديمقراطية إلى الممارسة المباشرة

الصفحة السابعة

- مساعد رئيس «الوفد»:

- الحزب يضع قضية التعليم على رأس رؤيته لقضايا المحور المجتمعي وهناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي يجب حلها

- يجب زيادة عدد المدارس والفصول لحل أزمة التكدس و«مش معقول يبقى عندنا فصل فيه 80 أو 90 تلميذ.. هيتعلموا إزاى؟»

- ندعو لتأهيل وإعداد المعلمين بشكل تخصصي وليس بصورة عامة من الوزارة.. ونطالب بإعطاء رخصة مزاولة مهنة التعليم لخريجي كليات التربية

- أمينة المرأة بـ«المصريين الأحرار»:

- نطالب بتكوين هيئة بها علماء اجتماع وعلماء نفس وخبراء في التعليم والصحة تتبع الرئيس مباشرة

- الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب.. وأساسها الثقافة والإعلام والتعليم

- العلم لبنة الأساس مع الصحة لتكوين مواطن صالح للمجتمع والوطن وإعداد جيل واعٍ

- الأمين العام المساعد لـ«التجمع»:

- انتهينا من إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للوعي وحريصون على المشاركة بفاعلية في قضايا التعليم والصحة

- نطالب بضرورة تطوير المناهج التعليمية وتحديثها.. ولا بد من إعادة الأنشطة المدرسية حتى تصبح المدرسة جاذبة للطلبة

- يجب تعميم نظام التأمين الصحي الشامل دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية غير الاشتراك الشهري

الصفحة الثامنة

- «أفشة» يفرض شروطه للاستمرار مع الأهلي.. وتقرير طبي شامل عن موقف المصابين

- الرحلة كاملة العدد.. الزمالك يبدأ حلم السوبر.. محاولات لتعطيل «كهربا».. و«أوسوريو» يرحب برحيل «سامسون»

- معارك ضد الهبوط.. رضا شحاتة يظهر لأول مرة مع «المحلة» ضد سموحة

- أفراح وأحزان انتهاء موسم «كوكا» مع ألانيا التركي.. وجماهير إبسويتش تحمل «مرسى» على الأعناق