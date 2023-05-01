اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. عمال مصر بُناة «الجمهورية الجديدة»
كتب:
أحمد شوقي
08:21 م | الإثنين 01 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- الرئيس يحتفي بعيدهم ويكرم المتميزين
- «السيسي» ينـتصر للعمال بـ10 قرارات للدعم والتمكين
- «الشرقية للسكر» أحدث مصنع في الشرق الأوسط
- «خير الصالحية» يعم على المصريين
- الشركة تستهدف إنتاج 274 ألف طن سكر و106 آلاف طن علف حيواني.. و«زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر
- صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة و1000 جنيه إعانة عاجلة فور تدشينه.. ووثيقة جديدة من «أمان»
- إطلاق المنصة الوطنية لـ«سوق العمل».. وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات دمج وتشغيل النساء وتنمية مهاراتهن
- الرئيس: التاريخ سيسجل دوركم بحروف من نور.. وبناء الوطن والمستقبل غير ممكن دون سواعد عماله ووعيهم السليم ومهاراتهم.. ومهما حدث فى العالم من أزمات ومشكلات فلن تؤثر علينا
- وزير القوى العاملة: توجيهات برعاية ذوى الهمم وتدريب الشباب ورئيس «عمال مصر»: نحلم بمعاش يساوى آخر أجر حصل عليه الموظف
- توجيه رئاسي.. أولوية لتأمين عودة المصريين من السودان
- «مدبولي»: توفير كل الخدمات على المعابر البرية بين البلدين.. ونتطلع لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها
- «التعاون الدولي»: تسهيلات لجذب الاستثمارات اليابانية
- 3 أحزاب تطرح رؤيتها للمحور المجتمعي.. التعليم والصحة على رأس الأولويات
- «المشاط»: زيادة مجالات التعاون وآليات ميسرة لشركات القطاع الخاص
- «الوفد»: نركز على قضية التعليم.. وهناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي ويجب زيادة عدد المدارس لحل أزمة التكدس
- «التجمع»: انتهينا من إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للوعي.. ونحتاج إلى تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها وتحديثها
- «المصريين الأحرار»: الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب وأساسها الثقافة والإعلام والتعليم.. والعلم والصحة ضرورة لخلق مواطن صالح وإعداد جيل واعٍ
الصفحة الثانية
- افتتاح «الشرقية للسكر» أحدث مصنع للإنتاج في الشرق الأوسط
- «خير الصالحية» يعم على المصريين بـ«420 فدانا.. و30 ألف مزارع»
- «الصالحية الجديدة»: 353 مصنعا باستثمارات 583٫5 مليون جنيه
- تستهدف إنتاج 274 ألف طن سكر أبيض و105 آلاف طن مولاس و106 آلاف طن علف حيواني و315 ألف طن سكر مكرر
- «زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر
- ملوحة الأرض سر نجاحهم.. مزارعو الحسينية يحتفلون بـ30 طنا للفدان
- رحلة «جمال» مع رزق الصالحية بدأت بـ«تجهيز المستشفيات»
الصفحة الثالثة
- المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل.. وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. وزيادة غير مسبوقة في الأجور
- عمال مصر بُناة «الجمهورية الجديدة»
- الرئيس يحتفي بعاملات وعمال مصر الأوفياء في عيدهم من «الصالحية الجديدة»
- «السيسي»: «طول ما الشعب متماسك هنعدّي أي تحدّي»
الصفحة الرابعة
- «السيسي» يستعرض مشروعات مبادرة «ابدأ»: نتمنى وصول نسبة المنتج المحلي إلى 100%
- الرئيس لمدير مصنع: سأدعمك ومستعد لمساندتك.. ويمازح أحد العاملين في مصنع شيكولاتة: «يعني مش هدوق إلا لما أجيلك يا محمد؟»
- «فيوتك» يتبرع بـ1500 كشاف ذكي للمبادرة الرئاسية وألف وحدة إضاءة خاصة للمدارس بالمنوفية.. وتوفير 320 فرصة عمل
- «تكس نور» يُهدي 5000 طقم ملابس بمليون جنيه لأطفال قرى «حياة كريمة»
- خبراء: حققت نجاحات غير مسبوقة في توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد
- رواد أعمال: الشركات الناشئة جمعت 3.5 مليار دولار في 10 سنوات ومن أهم وجهات الاستثمار أفريقيا
- المبادرة عززت دور القطاع الخاص ودعمت الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة
- «شرارة»: الابتكار والتعاون مهم بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات
- رئيس «عمال مصر»: نحلم بمعاش يساوي آخر أجر حصل عليه الموظف لمواجهة أعباء المعيشة
- «جبران»: المؤامرات لن تنال من بلدنا.. والرد الوحيد على التحديات هو الترابط والعمل والإصرار على البناء.. ونعاهدكم بأن نكون على قلب رجل واحد
الصفحة الخامسة
- «شحاتة»: «الجمهورية الجديدة» لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير وتوجيهات رئاسية برعاية ذوي الهمم وتدريب الشباب
- وزير القوى العاملة: نقدم كافة أوجه الدعم للشركات المتعثّرة ونُنسق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف في المحافظات
- صندوق إعانات الطوارئ للعمال أسهم بـ2.2 مليار جنيه للوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة
- «نواب»: إنشاء صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة خطوة جيدة لتخفيف الأعباء
- «القومي للمرأة»: قرار الرئيس بالمساواة بين الجنسين في العمل انتصار جديد
- «محمد»: الرئيس أنهى مخاوف العمال تجاه عدم وجود تأمين لحمايتهم
- «التمامي»: القرارات طوق نجاة.. و«منصور»: قانون العمل ينصف العمال
- «جاد الكريم»: استراتيجية حقوق الإنسان تنص على مساواة النساء والرجال في المزايا والأجور.. و«بسيوني»: اهتمام بحماية العمال ورعايتهم
- «القومي للإعاقة»: الرئيس يولي اهتماما خاصا لذوي الهمم.. وحل مشكلاتهم على رأس أولوياته
- «إيمان»: «القوى العاملة» دشنت أول ملتقى توظيفي.. ونسعى لتذليل جميع العقبات.. ومطالب بتخصيص مساحات داخل جهات العمل مؤهلة لسير أصحاب الإعاقة
الصفحة السادسة
- 3 أحزاب تطرح رؤيتها للمحور المجتمعي.. التعليم والصحة على رأس الأولويات
- دعوة الرئيس السيسي للحوار حققت تماسك الجبهة الداخلية.. وانتقلت بالديمقراطية إلى الممارسة المباشرة
الصفحة السابعة
- مساعد رئيس «الوفد»:
- الحزب يضع قضية التعليم على رأس رؤيته لقضايا المحور المجتمعي وهناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي يجب حلها
- يجب زيادة عدد المدارس والفصول لحل أزمة التكدس و«مش معقول يبقى عندنا فصل فيه 80 أو 90 تلميذ.. هيتعلموا إزاى؟»
- ندعو لتأهيل وإعداد المعلمين بشكل تخصصي وليس بصورة عامة من الوزارة.. ونطالب بإعطاء رخصة مزاولة مهنة التعليم لخريجي كليات التربية
- أمينة المرأة بـ«المصريين الأحرار»:
- نطالب بتكوين هيئة بها علماء اجتماع وعلماء نفس وخبراء في التعليم والصحة تتبع الرئيس مباشرة
- الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب.. وأساسها الثقافة والإعلام والتعليم
- العلم لبنة الأساس مع الصحة لتكوين مواطن صالح للمجتمع والوطن وإعداد جيل واعٍ
- الأمين العام المساعد لـ«التجمع»:
- انتهينا من إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للوعي وحريصون على المشاركة بفاعلية في قضايا التعليم والصحة
- نطالب بضرورة تطوير المناهج التعليمية وتحديثها.. ولا بد من إعادة الأنشطة المدرسية حتى تصبح المدرسة جاذبة للطلبة
- يجب تعميم نظام التأمين الصحي الشامل دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية غير الاشتراك الشهري
الصفحة الثامنة
- «أفشة» يفرض شروطه للاستمرار مع الأهلي.. وتقرير طبي شامل عن موقف المصابين
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