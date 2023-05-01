«DMC» تبرز عدد الوطن: مصر واليابان.. العلاقات ترتقي لـ«الشراكة الاستراتيجية»

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف، المذاع عبر فضائية «DMC»، عدد اليوم من جريدة الوطن، الخاص بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء اليابان خلال مؤتمر صحفي أمس، وذلك بعنوان «مصر واليابان.. العلاقات ترتقي لـ«الشراكة الاستراتيجية»».

وقال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إن المتابع للعلاقات المصرية اليابانية سيتأكد من وجود عمق كبير في العلاقة بين البلدين الصديقين، إذ أنها علاقة ممتدة خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن شراكة اليابان مع مصر متنوعة من حيث التعليم والصحة والتكنولوجيا والنقل، فهي شريك رئيسي وفعال للغاية في دعم المتحف المصري الكبير الذي يتواجد منذ أكثر من عام.

أهم النقاط التي تم التركيز عليها

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن اليابان شركاء بدعمهم وأيديهم البيضاء على الذي يحدث في المتحف الكبير، موضحًا أنه كان هناك عدة نقاط رئيسية تم التركيز عليها في القمة المنعقدة أمس، أهمها: المحور الإقليمي وما يدور فيه، الأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وأيَا الأزمة المستجدة المتعلقة بالسودان، مشيرًا إلى تأكيد مصر الدائم حول عدم دعم أي طرف من الأطراف كونه شأن داخلي سوداني، وتجديد الدعوة لحل تلك الأزمة من خلال الحوار.

مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط

وأشار إلى أن رئيس وزراء اليابان، ذكر أن: «مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط لحل كل القضايا التي تخص المنطقة كالأزمة التي تخص السودان والأزمات الإقليمية»، لافتًا إلى أنه تم التطرق لما حدث بأخر 3 سنوات في ملف كورونا والآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.