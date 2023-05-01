واعظة بالأوقاف لـ«قناة الناس»: عقوق الوالدين يتضمن منادتهما دون ألقاب

قالت الدكتورة نفين مختار، الواعظة بوزارة الأوقاف، إنّ الله سبحانه أبلغنا في كتابه العزيز إنّه قرن العبادة له بالإحسان للوالدين، وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً* رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأوَّابِينَ غَفُوراً».

عطف الإحسان للوالدين على عبادة الله

وأوضحت «مختار»، في حوار لها بقناة الناس، أنّ سوء التربية من أهم الأسباب وراء عقوق الوالدين وعدم برهما، مضيفة:«ربنا عطف الإحسان للوالدين، بعبادته وحده، وربنا ذكر حالة الكبر بالذات لأنهم فى حالة الاحتياج لأبنائهم، وحذر من قول كلمة أف، أو قول الأم والأب بأسمه، وتقول ده أنا كبرت على إنى أقولك يا بابا أو يا ماما.. وتلاقى اللى يقول يوه يا بابا، واللى يقول ما تطلب طلباتك كلها مرة واحدة، أو بعدين لما أخلص اللى فى إيدى، كل دى عقوق والدين، وكمان مناداة الوالدين بدون ألقاب ومنتشر جدا فى المجتمع، وكل ده بسبب سوء تربية وأصدقاء السوء، وتقليد تصرفاتهم من والديهم».

مقاطعة الأبناء لوالديهم

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف: «مهما كنت رفيعا ومسئولا لازم تخفض جناح الذل لأمك وأبوك، تقولها تحت أمرك تحت رجلك، شوف كانوا بيعملوا إيه معاك وأنت صغير، وصلنا للزمن الآباء بيخافوا يقولوا حاجة للأبناء لأحسن يزعلوا أو يزعقوا فيهم، أو يقاطعوهم بالشهور والسنين».

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