الدقائق الأخيرة في حياة «عمرو» بحلوان.. دافع عن شقيقته فلقى مصرعه طعنا

على بعد أمتار قليلة من قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وقعت جريمة مأساوية، بعدما قُتل شاب بطعنة نافذة، وأصيب 2 آخران، خلال مشاجرة بين عدد من الجيران بسبب لهو الأطفال في الشارع، إذ جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

مشاجرة بسبب لهو الأطفال ودفاعه عن شقيقته

جاءت أحداث الجريمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، عندما ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده، وقوع مشاجرة بين الشباب وبالإنتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى عمرو محمد، 26 عاما، بطعنة نافذة، وإصابة 2 آخرين، خلال مشاجرة، بينهم وبين آخرين بسبب لهو الأطفال وعقب تقنين الإجراءات.

طالب حقوق أنهى حياته وأصاب الآخرين

أمكن ضبط المتهم (طالب حقوق) الذي طعن الضحايا، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

المتهم كان هيضرب أخته

«الوطن» تواصلت مع صديق المجني عليه والمصابين لكشف تفاصيل الواقعة: «أول أمس كانت الساعة 9 فى وقت ما كان مباراة الأهلى و الناس أغلبها مشغوليين بالفُرجه على المباراة، حصل إن أخت عمرو الضحية تكلمه تقوله يجى ياخُدها من بيتها لأن ابن الجيران تطاول عليها بالألفاظ وكان عايز يمد إيده عليها وكل ده بسبب إنها نزلت تقول لوالدته إزاى تمدى ايدك على ابنى كان ممكن تقوليلى وأنا كنت هأدبه لو غلط لكن ازاى الولد غلط فيها بافظع الالفاظ».

وأوضح :«لما عمرو ذهب لاُخته كانوا منتظرين وناويين له على الغدر هو وأى حد كان معاه، عمرو كان فى حاله ومحترم وكله بيشهد له بذلك ولا له فى حاجة وراجل مخلص جامعته وجايب إمتياز مع مرتبه الشرف حتى من كليته و كله بيشهده بتربيته ، عمرو توفى مطعون ومش طعنة واحدة ده كذا طعنة، والمصابين هانى وعبد الله في حالة خطرة وبيصارعوا الموت في المستشفى».