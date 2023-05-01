«الخارجية الأمريكية»: شركاؤنا ساعدوا في إجلاء رعايانا من السودان

قالت الخارجية الأمريكية، إنه لا توجد خططا لعمليات إجلاء مباشرة من السودان في الوقت الحالي، مبينة أنه تم تسهيل مغادرة ما يقارب 1000 مواطن أمريكي من السودان.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها مساء اليوم الإثنين بحسب قناة «العربية»: «لا أرقام محددة حول عدد الأمريكيين الجاري إجلاؤهم من السودان، وشركاؤنا ساعدوا في إجلاء رعايانا من الخرطوم».

وواصلت الخارجية الأمريكية: «الوضع في السودان منع وصول بعض الأمريكيين لمناطق آمنة لإجلائهم، ولا يمكن ضمان أمن عمليات الإجلاء».