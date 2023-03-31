نائب وزير الخارجية الأمريكية تلتقي رئيس وزراء «جزر كوك»

التقت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية «ويندي شيرمان»، برئيس وزراء جزر كوك «مارك براون»، في واشنطن.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم، أن شيرمان ومارك براون ناقشا تعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجزر كوك وكذلك دور جزر كوك أثناء توليها رئاسة منتدى جزر المحيط الهادئ.

تعزيز استراتيجية منتدى جزر المحيط الهادئ

كما تبادلا الرؤى حول الكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة والشركاء الآخرين المشاركة بشكل أفضل مع صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركاء في منطقة المحيط الهادئ الزرقاء لتعزيز استراتيجية منتدى جزر المحيط الهادئ لعام 2050 لقارة المحيط الهادئ الزرقاء.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكية إلى أن اتفاقية أكوس الدفاعية تلتزم بأعلى معايير عدم الانتشار النووي.