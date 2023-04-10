«الخارجية الأمريكية»: منظماتنا المكلفة بإعادة توطين اللاجئين الأفغان تعرضت للتنمر

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عما واجهته منظمات اللاجئين الأمريكية، من جانب بعض الأفغان، الذين تم إجلاؤهم من عنصرية وتمييز جنسي وإساءة لفظية.

وذكر تقرير جديد صادر عن وزارة الخارجية، حسب ما أوردته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنّ الوكالات الأمريكية، التي تحاول مساعدة اللاجئين الأفغان على إعادة التوطين، تعرضت للعنصرية والتمييز على أساس الجنس والإساءة اللفظية من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وركز تقرير المفتش العام الأمريكي، على إعادة توطين 72 ألف أفغاني تم إجلاؤهم، بعد حصولهم على إفراج مشروط لأسباب إنسانية لـ دخول الولايات المتحدة، بعد انسحابها من أفغانستان عام 2021، ونقلهم إلى الولايات المتحدة في عام 2022.

وأوضح التقرير أنّ مسؤولي وكالة «إعادة التوطين» أخبروا مكتب المفتش العام بأن برنامج «التنسيب والمساعدة الأفغاني» تضمن بعضًا من أهم التحديات التي واجهوها على الإطلاق.

وأضافت الوكالات، أنّ إحدى أهم القضايا التي واجهت عملية إعادة التوطين في العامين الماضيين هي سرعة وصول الوافدين- مقارنة بـ11840 لاجئًا أعيد توطينهم في السنة المالية 2020، متابعة أنّ جائحة كورونا أدت إلى تعقيد عملية الإسكان، كذلك الافتقار إلى الفهم الثقافي كسبب للسلوك غير اللائق من جانب بعض اللاجئين.

واستشهد التقرير ببعض موظفي أرمينيا الذين تعرضوا للعنصرية والتمييز الجنسي من الأفغان، غير المعتادين على أعراف المجتمع الأمريكي.

وبحسب التقرير، رفض بعض الأفغان الذين تم إجلاؤهم التعاون مع الأقليات والسيدات المسؤولات عن التعامل مع حالاتهم- حتى أنهم وجهوا «إساءة لفظية» لبعضهم.

كما سلط التقرير الضوء على التوقعات غير الواقعية من بعض المفرج عنهم فيما يتعلق بعملية إعادة التوطين، وخلص إلى أنّ إعادة التوطين كانت جهدًا غير مسبوق مليء بالتحديات الكبيرة.