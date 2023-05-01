وزير التعليم: نتعاون مع «الشباب والرياضة» لاكتشاف المواهب وتنميتها

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشؤون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوك محافظ الوادي الجديد، الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية على هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الأولمبياد الحدودية.

العروض الفنية والرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون

وشهد الوزيران والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المُشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

وتفقد الوزيران برفقة الحضور فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية في ألعاب «خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، سباحة ظهر وحرة 50 مترا».

أهمية الأنشطة المختلفة في تكوين شخصية الطلاب

وخلال الفعاليات، أشاد الدكتور رضا حجازي بالأولمبياد وما تبذله وزارة الشباب والرياضة من جهود للاستثمار في المواهب الرياضية المختلفة وتنميتها، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق نفس الهدف بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية بالمدارس لاكتشاف المواهب وتنميتها، مؤكدا أهمية الأنشطة المختلفة في تكوين شخصية الطلاب وتشجيع مواهبهم وتنميتها واستثمارها.

رافق الوزير خلال المشاركة في الفعاليات الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعمرو شحاتة مدير مديرية التعليم بمرسى مطروح والدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة.