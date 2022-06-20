«رياضة النواب» توصي الاتحادات الرياضية باكتشاف المواهب داخل المدارس

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، بشأن أسباب توقف المشروع القومي لتطوير الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب.

برلماني: لماذا توقف مشروع اكتشاف الموهوبين؟

وقال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، إنه يجب على الجهات المعنية توضيح أسباب توقف المشروع القومي لتطوير الرياضة المدرسية واكتشاف الموهوبين؛ الذي سبق أن تقدم به مساعد الوزير الأسبق كمنسق عام للمشروع من قبل المجلس القومي للرياضة، رغم نجاح التجربة في محافظة بني سويف بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم هناك.

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة؛ أوضح ممثل الجهة الإدارية تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لإعادة تأهيل ملاعب المدارس وخلق مساحات جديدة تصلح لممارسة التربية الرياضية، ووضع نظام الاختبارات النظرية والعلمية للتربية الرياضية ونظام التقييم لطلاب كل مرحلة لبيان مدي تحقيق الهدف العام من المشروع (قياسات قبلية دورية على مدار العام للتقييم الحقيقي لارتفاع مستوي الأداء)، مع ضرورة وضع درجات معيارية متناسبة مع قدرات الطالب المصري في جميع المراحل الدراسية.

رئيس لجنة الشباب: اجعلوا الرياضة أسلوب حياة

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب، ضرورة شغل أوقات فراغ الشباب واستثمارها وبث روح التعاون من خلال العمل الجماعي والعمل على أن تصبح الرياضة أسلوب حياة، وتحسين الصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واستثمار طاقات الشباب والإرتقاء بمستوى الأداء الرياضي مع نشر الثقافة الرياضية وكذلك مفهوم الروح الرياضية.

وأوصي الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب؛ بضرورة عقد اجتماع مشترك بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم؛ حتى يتمكن الشباب والنشء من الاستفادة القصوى من الملاعب الملحقة لتلك الوزارات المشار إليها.

كما أوصى بتفعيل بروتوكول تعاون بين الوزارتين؛ لتقديم الدعم اللازم فيما يخص الملاعب والامكانيات المطلوبة حتى يتسنى ممارسة الرياضات المختلفة على تلك الملاعب، فضلا عن إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل ملاعب المدارس وخلق مساحات جديدة تصلح لممارسة الأنشطة الرياضية.

وطالب رئيس لجنة الشباب بعقد اجتماع يضم جميع الاتحادات الرياضية للوقوف على المشاكل التي تواجههم في اكتشاف المواهب الرياضية، وشارك في الاجتماع سونيا عبدالوهاب دنيا رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والدكتور أحمد حسان أبو النيل مدير عام النشاط الطلابي، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار الرياضي.