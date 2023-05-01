النيابة تحيل سائقا بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للجنايات

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بإحالة سائق إلى المحكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالاتجاره في المواد المخدرة والعملات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ومن المنتظر تحديد جلسة لبدء محاكمة المتهم.

مخدرات وعملات محلية

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعمل سائقا وضُبط حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعثر بحوزته على مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» وكمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي المضبوط من العملة المحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، والعملات الأجنبية بقصد الإتجار خارج نطاق السوق المصرفية.

تعرف على عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية

وأوضح المحامي علي أحمد، أنَّ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، إذ تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد «111 و113 و114 و117» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.