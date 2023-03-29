تجديد حبس عامل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء بحلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم 45 يومًا؛ لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء في منطقة حلوان، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كان الرائد أحمد أبو بكر، ضابط مباحث قسم شرطة حلوان، تمكن من ضبط المدعو «عبد الرحمن ع ف ع»، 22 سنة عامل، ومقيم شارع منصور، بحوزته عملات أجنبية ومحلية عبارة عن مبلغ 37 ألف جنيه مصري، و840 يورو، و450 دولارا، وهاتف محمول، وذلك أثناء سيره بشارع منصور بجوار مطعم العائلات وباصطحابه إلى ديوان القسم وبمناقشته ومواجهته، بما تم ضبطه بحوزته، اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

العقوبة القانونية

قال المحامي حمدي العربي في حديثه لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.