النيابة تحقق في مصرع عامل سقط من أعلى عقار بالقاهرة

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقًا موسعًا حول مصرع عامل سقط من أعلى أحد العمارات السكنية بمنطقة النهضة، وذلك خلال تركيبه «طبق دش»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة النهضة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وعثر على جثة عامل صيانة دش مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم يرتدي كامل ملابسه، وتبين أنه خلال قيامه بإصلاح طبق دش اختل توازنه وسقط، ما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.