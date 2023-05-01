الذهب يتراجع 40 جنيها في محلات الصاغة اليوم.. اعرف سعر عيار 21

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات، وفق ما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية؛ ليكون ذلك الانخفاض الرابع اليوم، إذ حقق الذهب هبوطا اليوم بنحو 40 جنيها.

وسجل عيار 21 نحو 2630 جنيهًا للجرام بدلًا من 2670 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن بـ3006 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2630 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2254 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 21 ألفًا و40 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب عند 1986 دولارًا أمريكيًا للأوقية، إذ يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.