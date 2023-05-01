تراجع كبير في أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 15 جنيها، وفق ما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية؛ ليكون ذلك الانخفاض الثالث اليوم.

وسجل عيار 21 نحو 2640 جنيهًا للجرام بدلًا من 2655 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن بـ3017 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2640 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2263 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 21 ألفًا و120 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب نحو 1986 دولارًا أمريكيًا للأوقية، إذ يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.