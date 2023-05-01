ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا في منتصف المعاملات اليوم مع اقتراب أولى جلسات اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، في ظل استقرار سعر صرف الدولار، واتجاه انظار المستثمرين ورجال الأعمال نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والمقرر أن يبدأ خلال ساعات، حيث تتجه التوقعات ارتفاع سعر الفائدة بمقدر 25 نقطة للمرة 11 منذ مارس 2022.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

فمع بداية التعاملات الفورية اليوم تراجع أسعار الذهب عالميًا، ليستقر عند مستوى 1977.20 دولار للأونصة بنسبة 0.6%، وارتفع مع منتصف التعاملات اليوم الاثنين بنحو 30 دولار ليستقر عند نقطة 2005 دولار للأونصة، وذلك قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدًا، وفق موقع فوربس الأمريكي.

وكان سعر الذهب قد وصل لأعلى مستوى ليه في منتصف أبريل الماضي، حيث وصل سعر الأونصة نحو عند 2048.76 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

بينما في مصر انخفضت سعر جرام الذهب عيار 21 ليصبح 2670 جنيهًا، في حين وصل أعلى سعر في منتصف الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الجرام لنحو 2800 جنيهًا للجرام، وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي كالآتي:

وصل سعر الأوقية نحو 2005 دولار، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2670 جنيهًا، بينما جاء العيار الأعلى سعر، وهو عيار 24 بسعر 3052 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2288.5 جنيه، بينما عيار 14 والأقل في السوق فجاء سعره بنحو 1785 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب بنحو 21360 جنيهًا، مع العلم أن تلك الأسعار لا تتضمن المصنعية وقيمة الدمغة أو الضرائب.

توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لتحديد سعر الفائدة خلال الفترة ما بين 2-3 مايو، ورغم أن المؤشرات تتجه بقوة نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية، ولكن هناك ترقب لبيان البنك الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك الفيدرالي جيروم بأول فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء اجتماع البنك.

وبحسب تقرير فوربس، فإن استمرار البنك الفيدرالي في قرارته بخصوص رفع الفائدة لمواجهة التضخم، يدعم التوقعات بأن يكون هناك ارتفاع أخر في مايو المقبل، وهو ما يجذب السيولة النقدية من الأسواق لصالح السندات الحكومية والقطاع الحكومي بشكل عام، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أسعار الذهب عالميًا.