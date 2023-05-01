تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. اعرف عيار 21 بكام؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، أن أسعار المعدن الأصفر تراجعت الآن بقيمة 5 جنيهات؛ ليكون ذلك الانخفاض الثاني اليوم، بعدما تراجع منذ قليل بقيمة 10 جنيهات.

وسجل عيار 21 نحو 2655 جنيهًا للجرام بدلًا من 2660 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن بـ3034 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2655 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2276 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 21 ألفًا و240 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب نحو 1984 دولارًا أمريكيًا للأوقية، إذ يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.