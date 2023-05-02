محافظ جنوب سيناء: معرض سوق السفر بدبي فرصة قوية للترويج للسياحة العربية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن السائح العربي واحد من أهم الجنسيات التي تسعى الأسواق السياحية إلى جذبها، مشيراً إلى وجود منافسة قوية بين شرم الشيخ ومدن سياحية أخرى لجذب أكبر عدد من السياح العرب خاصة من منطقة الخليج.

وأضاف، أن شرم الشيخ تحولت إلى مدينة سياحية خضراء، ونجحت في استضافة مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر من العام الماضي، ما يدل على وجود بنية تحتية ومنشآت سياحية عالمية على أرض المدينة.

معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه شارك في افتتاح معرض سوق السفر العربي بدبي أمس بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة وعدد من المستثمرين من شرم الشيخ، من أجل جذب أكبر عدد من السياح والاستثمارات العربية إلى مصر بصفة عامة، وشرم الشيخ بصفة خاصة.

وأوضح المحافظ، أن الجناح المصرى بمعرض سوق السفر العربي بدبي 2023 مميز وجذب العديد من الحضور، كما يشهد مشاركة مصرية متميزة من وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية والفنادق السياحية وعدد من المستثمرين المصريين.

انبعاثات صفرية

وذكر «فودة»، أن مدينة شرم الشيخ حاليا تعد نموذجا يُحتذى به في القطاع السياحي، بعد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء واستخدام الطاقة النظيفة صديقة البيئة، من أجل أن تكون شرم الشيخ أقل مدينة في الانبعاثات الحرارية، وأول مدينة سياحية خضراء على مستوى مصر والوطن العربي.

وتابع، بأن معرض دبي المقام على مدار 5 أيام جرى تنظيمه تحت شعار «دور الصناعة في العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية».