في عيدها التسعين.. مصر للطيران تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي

تشارك مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية ، بملتقى ومعرض سوق السفر العربي”ATM 2022” بدبي ,الذي تستمر فاعلياته حتى يوم ١٢ مايو الحالي بحضور ١٣٠٠ عارض يمثلون ٦٢ دولة حول العالم وذلك تزامنا مع احتفال الشركة الوطنية بمرور ٩٠ عاما علي إنشائها في السابع من مايو عام ١٩٣٢ .

1300 عارض يمثلون 62 دولة حول العالم

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران " تأتي مشاركة الشركة الوطنية في إطار سعيها لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي وخاصة دولة الإمارات العربية الشقيقة اضافة لدورها الريادي ومكانتها في صناعة النقل الجوي التي تحظي بها بالمنطقة العربية والشرق الأوسط علي مدي ٩٠ عاما ، حيث يعد هذا المعرض واحدا من أهم الفعاليات السياحية والسفر عالميا بالنسبة لحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط ".

أكثر من 42 رحلة أسبوعيا بأحدث الطائرات

واضاف " أن مصر للطيران تسير عدد رحلات بين القاهرة ومدن الامارات ( دبي ، أبوظبي ، الشارقة ) وصل لأكثر من ٤٢ رحلة أسبوعيا بأحدث طائراتها مما يعكس حجم تدفق الحركة بين البلدين " .

هذا وقد حرص كل من السفير اشرف الديب القنصل العام بدبي والسفير اشرف حمدي الملحق التجاري بقنصلية دبي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والأستاذ عمرو القاضي رئيس هئية تنشيط السياحة علي زيارة جناح مصرللطيران وأشادوا بالدور الوطني الذي تقوم به مصرللطيران في تعزيز العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم .

شاركت مصر للطيران ممثلة في القطاع التجاري وقطاع الكرنك للسياحة بشركة الخطوط الجوية ضمن الشركات المتواجدة في الجناح المصري المقام بالمعرض بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والذي كان محل إقبال اهتمام العديد من زائري المعرض، حيث تضمن عرض ثري لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل قطاعاتها المختلفة والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات لدعم سبل التعاون مع عدد من الجهات وللمحافظة على حجم أعمال المقصد السياحي المصري.

كما تم توزيع الهدايا التذكارية والعملة المعدنية المتداولة بشعار ال٩٠ عاما على زوار الجناح بمناسبة عيد مصرللطيران والذين أبدوا إعجابهم بها واعربوا عن سعادتهم وتهنئتهم للشركة الوطنية.