محافظ جنوب سيناء لـ قصواء الخلالي: شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء عالمية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّه جرى العمل على تطوير مدينة شرم الشيخ طيلة الأشهر الماضية، حتى تصل إلى العالمية، لأنها تستضيف حدثا عالميا، وهو قمة المناخ cop 27.

فودة: هناك سيطرة قوية.. والشوارع نظيفة

وأضاف «فودة»، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، مع الإعلامية قصواء الخلالي: «شرم الشيخ جميلة دوما، لكنها أصبحت أجمل وعالمية، كنا نحاول الوصول إلى العالمية دوما، التنظيم رائع، وكل شيء محسوب بالدقيقة، وهناك سيطرة قوية، والشوارع نظيفة».

فودة: وزيرة الثقافة لديها برامج وإيفنتات لشرم الشيخ

وتابع محافظ جنوب سيناء: «وزيرة الثقافة لديها برامج وإيفنتات لشرم الشيخ، والسياح سعداء جدا بما يتم، الكل كان يتابع الاستعدادات، رئيس الوزراء كان يتابعنا دوما، وبالتالي فنحن فريق واحد وإرادة كانت تريد أن تصل بشرم الشيخ إلى العالمية، كما أصبحت شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة أيضا».

وأكد، أن شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة وخضراء، فهناك طاقة شمسية وحديقة مركزية تمثل رئة ومتنفسا جديدا بواقع 31 فدانا ما بين الخضر والنخل وأماكن تخدم على الحديقة مثل مول صغير ومجموعة بنوك، مشيرًا إلى أن مجلس المدينة أصبح رقميا وذكيا وموجودا في وسط الحديقة.

ولفت، إلى أن وسائل المواصلات الموجودة في شرم الشيخ كلها كهربية وغاز والبعض بالبنزين وهناك محطة شحن تشحن 140 أتوبيس في وقت واحد، وهناك 18 نقطة شحن موجودة في الفنادق، و10 محطات بنزين للسيارات الكهربائية و800 تاكسي جرى تحويلها إلى الغاز.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبح بها ممشى بـ3 محاور، عجل وممشى والمحلات، منها ما يعرض أدوات التجميل للسيدات ومنسجات قطنية مصرية والأعشاب الطبية وزيت الزيتون المعبرة عن هوية سيناء.

واستطرد: «عملنا 5 كباري في 3 أشهر، وهناك 3 آلاف عامل عملوا على تطوير المدينة خلال 5 أشهر، كان هناك إرادة وإدارة، فالقوات المسلحة تدير بشكل مميز للغاية، وبالنسبة لزوار شرم الشيخ في هذه الفترة، كان لدينا طائرة كل 10 دقائق، وهناك 34 ألف وافد على مدار هذه الفترة للمشاركة في قمة COP 27».