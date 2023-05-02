انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 12 بـ1502 جنيه

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الذهب، وسط حالة الارتباك التي تشهدها أسواق الذهب مؤخرا، نظرا لارتباطه محليا بما يحدث في البورصات العالمية، لافتة إلى أنّ أحد عوامل ارتفاع سعره، زيادة الطلب على شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

ويرصد التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم من أعيرة 12-14-18، وهي أقل الأعيرة ثمنا من المعدن الثمين، وموجودة في جميع محلات الصاغة، والأسعار كما يلي.

- عيار 12 سجل 1486 جنيها للبيع، مقابل 1502 جنيه للشراء.

- عيار 14 سجل 1733 جنيها للبيع، مقابل 1753 جنيهًا للشراء.

- عيار 18 سجل 1229 جنيها للبيع، مقابل 1254 جنيها للشراء.

- عيار 21 بلغ سعره نحو 2600 جنيه للبيع، مقابل 2630 للشراء اليوم.

- عيار 22 سجل 2724 جنيها للبيع، مقابل 2755 جنيها للشراء.

- عيار 24 بلغ سعره نحو 2971 جنيها للبيع، مقابل 2006 جنيهات للشراء.

من جانبه، ناشد هاني جيد، رئيس شعبة الذهب، المواطنين، في بيان صادر عن الشعبة، بشراء المشغولات للاستفادة والاستمتاع بها في الزينة، بدلا من شرائها بغرض التخزين فقط، والبُعد بشكل مؤقت عن الإقبال على شراء الجنيهات والسبائك الذهبية.