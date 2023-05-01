أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالمياً بعد أنباء انهيار بنك «فيرست ريبابليك»

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي، الصادر عن معهد إدارة التوريدات، والذي أدى إلى تغيير كبير في أسعار العديد من السلع في الأسواق المختلفة، التي شهدت خسائر بنسبة كبيرة.

الذهب يرتفع ليتعدى 2000 دولار

وهبطت أسعار الذهب في العقود الآجلة 0.15%، ليسجل 1995 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.1% إلى 1988 دولاراً للأوقية.

إلا أن أسعار الذهب عاودت الصعود في الوقت الحالي، بعد تداول أنباء عن انهيار بنك «فيرست ريبابليك»، واستحواذ بنك «جي بي مورجان» على كافة أصوله، وهو ما جعل الذهب يرتفع نوعا ما، نتيجة تأثيرات الأزمات الاقتصادية للمصارف، حيث يذهب الكثيرون إلى المعدن الأصفر كملاذ أمن في أوقات المخاطر.

وعن عودة الأزمة المصرفية من جديد على الساحة بعد أن كانت قد اختفت خلال الفترة الماضية، عاد الطلب على المعدن الأصفر مع تراجع شهية المخاطرة، ليقفز الآن أعلى من مستويات 2000 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة الآن بنسبة 0.7% إلى 2014 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الفورية بالنسبة ذاتها إلى 2003 دولارات للأوقية.

توقعات بإتجاه لفيدرالي برفع أسعار الفائدة

وتشير العديد من التوقعات حول قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي المرتقبة هذا الأسبوع، إلى أن الفيدرالي سيرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خاصةً بعد أن أشار مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي يوم الجمعة، إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة ولا تنخفض بالوتيرة المناسبة.