أماكن هطول أمطار السعودية.. وتوقعات بتأثر الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، تقريرا بتوقعاته عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، موضحا استمرار هطول أمطار السعودية على العديد من المناطق في المملكة منها منطقتي عسير وجازان، متوقعا نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

استمرار هطول أمطار السعودية

وأوضح المركز الوطني السعودي للأمطار، أنّ الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار السعودية، والتي تكون رعدية متوسطة إلى غزيرة، وتؤدي لجريان السيول، وتكون أمطار السعودية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، موضحا أنّ الحالة الجوية تستمر حتى التاسعة مساءً.

هطول أمطار متفرقة على مدينة الباحة

فيما شهدت مدينة الباحة أمس، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها.

وعن حركة الرياح في المملكة، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فتكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة ارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.