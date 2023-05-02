«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» حول تأمين عودة المصريين من السودان

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتأمين عودة المصريين من السودان، بعنوان «توجيه رئاسي.. أولوية لتأمين عودة المصريين من السودان»، وأخر حول حرص واهتمام الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الههم، بعنوان ««القومي للإعاقة»: الرئيس يولي اهتمام خاصا لذوي الهمم.. وحل مشكلاتهم على رأس أولوياته».

جهود مصر في ملف عودة المصريين من السودان

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بجهود الدولة المصرية في ملف عودة المصريين من السودان بأمان وسلام، مشيرة إلى أن هناك أشقاء فلسطينيين قالوا: «إحنا بنشكر مصر لأنها رجعتنا لبلدنا»، متابعة: «لدينا قيادة محترمة ومن حقنا أن نفتخر بها لأنها لا تترك مواطن مصري أبدا في أي دولة مهما كان شأنها سواء كانت من دول القوى العظمى أو متوسطة وغيره».

عودة المصريين بأمان وسلام من السودان

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر بذلت جهود كبيرة من أجل عودة المصريين بأمان وسلام من السودان إلى أرض الوطن، داعية المولى عز وجل بإن ينهي الأزمة الكبيرة التي يعاني منها الأشقاء السودانيين، موضحة: «احنا عارفين أن أي مكان بنروحه دلوقتي بيكون في ضهرنا دولة».