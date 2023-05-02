تعرف على مواعيد القطارات الإضافية للعائدين من السودان

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات الإضافية للعائدين من السودان، مؤكدة على حرصها على تقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان، بتسيير عدد من الرحلات الإضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة النقل.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، وفي إطار دورها الخدمي، مواعيد القطارات الإضافية «أسوان / القاهرة»، ومواعيد القطارات الإضافية «القاهرة / أسوان»، وفق تقرير رسمي لهيئة السكك الحديدية.

مواعيد القطارات الإضافية «أسوان / القاهرة»

- قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة «أسوان / القاهرة» يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا.

- يصل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة الساعة 8:15 صباحاً.

- قطار 1941 مخصوص أسبانى «أسوان / القاهرة» يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساء.

- يصل قطار 1941 مخصوص أسبانى القاهرة الساعة 11.15 صباحاً.

- قطار 1939 مخصوص «VIP» «أسوان / القاهرة» يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساء.

- يصل قطار 1939 مخصوص «VIP» القاهرة الساعة 7:40 صباحاً.

مواعيد القطارات الإضافية «القاهرة / أسوان»

- قطار 1940 مخصوص أسباني «القاهرة / أسوان» يقوم من القاهرة الساعة 09.50 مساء.

- يصل قطار 1940 مخصوص أسباني أسوان الساعة 10:05 صباحاً.

- قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة «القاهرة / أسوان» يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساء.

- يصل قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان الساعة 12:00 ظهراً.