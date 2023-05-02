وزارة الشباب والرياضة تشارك بمبادرتي «توظيف مصر وطوّر وغير»

شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) في ملتقى التوظيف الذي أُقيم بمعهد الدراسات المتطورة بالقطامية من خلال مبادرتي «توظيف مصر» و«طوَّر وغيَّر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية بمشاركة الطلاب والخريجين من أبناء المعهد.

صبحي: ملتقيات التوظيف تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي برغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، مثمناً المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال التعاون مع القطاع الخاص مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

دعم الشباب بالبرامج المؤهلة لسوق العمل

ومن جانبها، أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من الملتقيات داخل الجامعات والمعاهد للطلاب والخريجين لتقديم خدمات التوظيف والتدريب لهم، ودعمهم بالبرامج المؤهلة لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

ووقَّعت وزارة الشباب والرياضة العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وشركاء المجتمع المدني، من أجل توفير عشرات الآلاف من فرص العمل على مدار الاربع سنوات الماضية ، وتم عقد العديد من ملتقيات التوظيف ، بمشاركة شركة مايكروسوفت وكير مصر، اللذين ساهما في بعض تدريب الخريجين لإلحاقهم بسوق العمل .